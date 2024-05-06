Türkiye mobilya ve yatak sektörünün çatı kuruluşu olan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) tarafından düzenlenen İnegöl Mobilya Sektör Buluşması etkinliği yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. "Mobilya Sektörünün Geleceği" başlığı ile gerçekleşen ve sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren buluşmada mobilya ve yatak sektörlerinin geleceği masaya yatırıldı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, MOYKON Başkanı Davut Doğan, Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

“AMACIMIZ SEKTÖRE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, bir mobilya merkezi konumunda bulunan İnegöl’ün son yıllarda mobilya sektöründe gösterdiği gelişime değindi. Oda olarak yaptıkları çalışmalarla amaçlarının önce sektöre sonra da ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunun altını çizen Uğurdağ sadece rakamsal değil adetsel büyümenin de bu süreçte önemli olduğunu kaydetti.

“MOBİLYA LOKOMOTİF SEKTÖRLERDEN BİRİ OLACAK”

Yine açılış konuşması gerçekleştiren MOYKON Başkanı Davut Doğan da Türkiye mobilya sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan İnegöl’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek başladığı konuşmasında Konfederasyon olarak başından buyana sektörün gelişimi ve birliği için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Burada geçmiş dönemde çalıştığımız ve halen de birlikte olduğumuz Çilek gibi çok önemli markalar var. Hatta bundan 20 yıl önce sektörün ilk derneği olan MOSDER’i kurarken yine değerli Muzaffer Çilek ile birlikte idik ve sektörün kurumsal anlamdaki ilk fuarını yoğun fedakarlıklar yaparak birlikte organize ettik. Bugün de burada MOYKON olarak Mobilya Sektör Buluşmalarının altıncısını gerçekleştiriyoruz. Biz bu buluşmaları çok önemsiyoruz ve bunlara devam edeceğiz. Şu anda ülke çapındaki 50 dernek ve 5 federasyon ile faaliyet gösteriyoruz ve bu etkinliklerde sektörün bütün sorunlarını paydaşları ile konuşuyoruz. Amaçlarımızdan biri mobilya sektörünü tıpkı tekstil sektörü gibi ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri yapmak. Bunu da kısa zamanda başaracağımıza inanıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelde ise Ekonomi Gazetecisi Volkan Akı moderatörlüğünde, Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Ortak Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez ve Tecmony Bilgi Sistemleri Başkanı Ceyhun Güler yer aldı.

“GELİŞEN TEKNOLOJİ İŞ YAPMA SÜREÇLERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Panelin hemen başında kısa bir girizgâh yapan Volkan Akı, teknolojik değişimlerin iş yapma süreçlerini en baştan değiştireceğini kaydederek istihdam dahil olmak üzere tüm alanların bu değişimlerden etkileneceğini ve artık kalıtsal çözümler için bu değişimlerden faydalanmak gerektiğini söyledi.

“MARKALAŞMAK İÇİN ÖZGÜN TASARIMLARA İHTİYAÇ VAR”

Merkezi İnegöl’de bulunan mobilya sektörünün önemli markalarından biri olan Çilek’in kurucularından Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, şirket olarak bugünlere gelmelerinde yaşadıklarını detaylı olarak anlattığı konuşmasında, öncelikle tek bir alana odaklanmaya karar verdiklerini belirterek bebek, çocuk ve genç odası konseptine geçişin öyküsünü aktardı. Çilek, bu süreçte markalaşmanın önemine değinerek, özgün tasarımın ve özellikle de üretimde verimliliğinin öneminin altını çizdi. Tüketicinin bir ürüne baktığı zaman mutlaka bir sıcaklık hissetmesi gerektiğini söyleyen Çilek, ikinci olarak ürünün kalitesinin çok önemli olduğunu ve son olarak da ürünün fiyatının satın alınabilecek seviyede olması gerektiğini söyledi.

“KURUMSALLAŞMA OLMADAN BÜYÜMEK SAĞLIKLI DEĞİL”

Panelde söz alan uzun yıllar Aile İşletmelerine danışmanlık hizmetleri sunan Ortak Akıl Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez de belirsizlik çağında yaşamanın zorluklarına değinerek başladığı konuşmasında özellikle şirketlerinde lider konumunda bulunan yöneticilerin kendilerinden sonrasını iyi planlamaları gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz ayrıca şirket içindeki kurumsallaşmayı sağlamadan sadece büyümeye odaklanan şirketlerin bir zaman sonra ciddi sıkıntılarla karşılaşacağının altını çizdi.

“YAPAY ZEKÂ DEVRİMİ YAŞANACAK”

Panelde son sözü alan Tecmony Bilgi Sistemleri Başkanı Ceyhun Güler ise yaklaşmakta olan yapay zekâ devrimine vurgu yaptığı konuşmasında şirketlerin bu devrime ayak uydurmada zorlanmaması için şimdiden bu alana yatırım yapmalarını gerektiğini söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ