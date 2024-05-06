Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde köyler arası yapılan ‘Gezelim, Görelim, Tanıyalım’ doğa yürüyüşü büyük katılımla gerçekleşti.

Gölpazarı’na bağlı Dülgeroğlu ve Bakraz (Eski Günyurdu) köyleri arasında düzenlenen ‘Gezelim, Görelim, Tanıyalım’ doğa yürüyüşü etkinliği Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Doğa yürüyüşünde pek çok insan yeşilliğin arasında, kuş sesleri ile baş başa vakit geçirdi. Kaymakam Kahraman yoğun katılımın olduğunu gözlemlediğini belirterek, ‘’Bu etkinliklerimiz ile vatandaşlar spora teşvik ediliyor. Köyler arası hem doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda bu eşsiz manzaranın da tadını çıkarıyoruz’’ ifadelerini kullandı.