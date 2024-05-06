Gölcük Belediyespor pehlivanları, Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri’nde önemli başarılar elde etti.

Katıldıkları tüm yağlı güreşlerde önemli dereceler elde eden Gölcük Belediyespor pehlivanları, son olarak Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşlerinde boy gösterdi. Fethiye’de birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele eden pehlivanlardan başaltında Hüseyin Soğukoğlu şampiyon, Abdülrefik Öner ise 3. oldu. Başpehlivanlıkta bel bağlayan Yıldıray Akın ise 3. olarak yağlı güreşlerde başarı elde etti.

Fethiye’den başarılı sonuçlar kazanan pehlivanları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, güreşçilere başarılar diledi.