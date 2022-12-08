Akhisar mahallesinde bazı sokakların çamur olması vatandaşları mağdur ediyor. Engelli çocuklarını okula götürmekte zorlandıklarını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden destek bekliyor.

Akhisar mahallesinde sokakları çamur içinde olan vatandaşlar, "Yıllardan bu yana sokaklarınmız çamur içinde. Çocuklarımız engelli. Onları tekerlekli sandalye ile okula götürürken çamur içinde kalıyoruz. Okulun içine çamurlu şekilde sokamadığımız için temizlemek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden sokaklarımızla alakalı çalışma yapmalarını istiyoruz." dediler.