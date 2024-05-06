Derince’de vatandaşlar Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniğinde buluştu.

"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Derince’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Çenedere mesire alanında piknik düzenledi. Programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşlarla bir araya geldi. Gökçe, "Hıdırellez, bizlere geçmişi arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca adım atmamızı hatırlatıyor. Umudun, sevginin ve dayanışmanın pekiştiği bu günde, geleceğe daha umutla bakıyor, birlikte daha güçlü yarınlara adım atmayı diliyoruz" dedi.