

İnegöl'de yaşayan bir şahıs, gelen mesajda "hesaba para gönderirsen paran katlanacak" ifadesini okuyunca dolandırıcıların ağına düştü. Bankaya giden adam, dolandırıcıların verdiği hesaba 3500 TL para gönderdi. Banka görevlisi durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın dolandırıldığını tespit etti. Mağdur, polis nezaretinde karakola giderek şikayetçi oldu.

EMNİYETTEN UYARI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini kamu görevlisi veya paranız katlanacak gibi şeklinde yapılan aramaları dikkate almamaları yönünde vatandaşları uyardı. Ekipler, polis veya kamu görevlilerinin hiç bir vatandaştan asla para istemeyeceğinin de altını çizdiler.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ