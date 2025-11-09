Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet platformlarını taklit eden sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair şikâyetler CİMER’e ulaşmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçerek birçok sahte siteye erişim engeli getirdi. Zararlı siteler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için düzenli olarak denetleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilecek 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle duyurdu. Projenin açıklanmasının ardından vatandaşlar başvuru ve bilgi almak için internete yönelirken, bazı kişiler dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulamadı.

Projeyle ilgili açıklamanın hemen ardından sahte web siteleri oluşturan dolandırıcılar, TOKİ ve e-Devlet sitelerinin isimlerini kullanarak arama motorlarında üst sıralara çıkarak vatandaşlardan başvuru, teminat veya sigorta adı altında şahsi IBAN’lara yüksek miktarlarda para talep etti. Dolandırıcılık şikâyetlerinin CİMER’e iletilmesinin ardından, “TOKİ İlk Evim” ve “500 bin sosyal konut” başlıklarıyla açılmış onlarca sahte site BTK tarafından erişime kapatıldı.

BTK’dan verilen bilgide, “TOKİ tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

CİMER’e gelen şikâyetler, siber güvenlikte “oltalama (phishing)” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti. Bu yöntemde, kötü niyetli kişiler güvenilir internet sitelerini taklit ederek vatandaşları yanıltıyor ve sahte sayfalar üzerinden kişisel bilgi veya para aktarımı yaptırmaya çalışıyor.

Uzmanlar, böyle bir duruma maruz kalan vatandaşların hesap şifrelerini hemen değiştirmesi gerektiğini, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlara başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Oltama amaçlı siteler düzenli olarak tespit edilip erişime kapatılırken, vatandaşlar şüpheli bağlantıları [email protected] adresine e-posta ile veya USOM internet sitesi üzerinden bildirebiliyor. Ayrıca, sahte sitelerle ilgili ekran görüntüleri ve belgelerle birlikte CİMER’e başvuru yapılabiliyor.