Türkiye genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlayan proje kapsamında 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi olacak. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak planlanan projeye başvurular yarın başlayacak ve 19 Aralık’a kadar sürecek.

Başvurular, önceki kampanyalarda olduğu gibi kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı olarak alınacak. Buna göre 10 Kasım’da kimlik numarasının son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım’da “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6” ve 14 Kasım’da “8” ile biten kimlik numarasına sahip kişiler başvurularını gerçekleştirebilecek.

15 Kasım itibarıyla aşamalı başvuru uygulaması sona erecek ve 19 Aralık’a kadar tüm vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılabilecek.

Şehit aileleri ve gazilere başvuru ücreti yok

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

İlk teslimat Mart 2027'de

Konutlar, 2+1 ve 1+1 tipinde olacak şekilde yatay mimari ve bölgenin geleneksel dokusuna uygun olarak tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuk sahibi aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

Buna göre şehit aileleri ve terör, harp ile vazife malulleri gazilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan sağlanacak.

Projeye başvurabilecek kişiler, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan vatandaşlar olacak. Başvuruda, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.