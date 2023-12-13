İnegöl Belediyesi tarafından şehrin 7 noktasına konulan hava kalitesi ölçüm cihazlarında çıkan değerlerde 3 ayrı noktada ölümcül boyuta ulaştı. Esentepe Mahallesi ve Şehir Parkında cihazlar etkin değilken, 5 noktada değerler alınmaya devam ediyor.

Bugün yapılan ölçümlerde Süleymaniye (465), Turgutalp (403) ve Mahmudiye Mahallesinde (488) değerler ölümcül olarak verilirken, Cuma Mahallesinde (363) Tehlikeli, Huzur Mahallesinde (53) ise Orta olarak ölçüldü. Hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalıklarına, kansere ve hatta erken ölüme neden olabiliyor.

Fahrettin Eniş