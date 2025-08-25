Kulüp tesisinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Rıdvan Ünlütekin, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımız sürüyor. İkas Eyüpspor’dan stoper Ahmet Özkaya ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Aslında Ahmet kardeşimiz ile geçtiğimiz hafta anlaşmıştık ve takımımız ile antrenmanlara çıkmıştı. Evraklar işlemleri uzun sürdüğü için duyurusunu yapamamıştık. İnşallah ekibimizin başarısı için mücadele verecek. Anlaşmanın Ahmet kardeşimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Ahmet Özkaya ise “İnegölspor’a geldiğim için mutluyum. İnşallah takımımızla birlikte güzel bir sezon geçiririz. Elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnegölspor camiasını hak ettiği noktalara taşıyacağız. İnegöl’de kendimi göstererek üst liglere transfer olmak istiyorum. İnegöl bunun için en uygun yer. Transferimde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.