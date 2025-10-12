Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil-beyazlı ekibe başarı dileğinde bulundu.

Bozbey, "Başarılar Bursasporumuz! Bugün, kendi sahamızda oynayacağımız Menemen Belediyespor karşılaşmasında Bursasporumuza yürekten başarılar diliyorum! Yeşil-beyaz sevdasıyla tribünleri dolduracak taraftarımıza ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolcularımıza gönülden inanıyorum. Haydi Bursaspor! İnancın, mücadelen ve azminle bu şehir seninle!" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ