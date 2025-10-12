

Rektörlük D Salonunda yapılan protokol törenine; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ile akademik ve idari personel katıldı.



İrfan Kırıştıoğlu: "Görünürlük sağlayacak ciddi bir destek"

İmza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, bir çocuk cerrahı olarak konunun toplumsal boyutuna dikkat çekti. Geçmişte engelli veya özel durumu olan çocukların toplumda yok sayıldığını hatırlatan Kırıştıoğlu, "Protokolün temel amacı, bu çocukları topluma kazandırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Onları daha görünür kılmalıyız. Üniversitemiz çatısı altında atılan bu adımın, özel çocukların toplumda kabul görmesi açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyor, iş birliğinde emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Birol Aydın: "Her engellinin yapabileceği bir spor var"

BUÜ’ye sağladıkları imkan için teşekkür eden TÖSSFED Başkanı Birol Aydın ise yıllar önce evlere kapatılan, ötelenen çocukların artık engelli sporlarında gösterdikleri başarılar ile çağ atladıklarının altını çizdi. Uluslararası arenada kazanılan madalyalara dikkat çeken Başkan Aydın, Hindistan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Aysel Önder'in dünya rekoru kırarak 400 metrede birinci olduğunu hatırlattı. Önder'in aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde Paris Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ilk zihinsel engelli sporcu olduğunu da vurgulayan Birol Aydın, bu başarıların tüm özel çocuk ebeveynlerine umut verdiğini söyledi. Başkan Birol Aydın, amaçlarının 81 ilde engelli çocuklara spor yaptırmak olduğunu belirterek, her engellinin yapabileceği bir spor dalı olduğuna işaret etti.



Ramiz Arabacı: "Tesislerimizde eğitim ve bilimsel çalışma desteği sağlayacağız"

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da fakültenin spor tesisleri ve yüzme havuzunun, federasyon sporcularına hem eğitim hem de antrenman desteği için tahsis edildiğini belirtti. Federasyonu bir dış paydaş olarak gördüklerini ve bu kapsamda bilimsel çalışmalarda bulunmayı da planladıklarını açıklayan Arabacı, desteği sadece fiziki imkânlarla sınırlı tutmayacaklarını ifade etti. Öğrencilerin federasyonda antrenör olarak görev yaptığını ve fakültelerine engelli statüsünde araştırma görevlilerinin de katıldığını ekleyen Arabacı, bu iş birliğinin fakülte için ayrıca bir önem taşıdığını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN