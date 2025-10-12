

Bursa Müftülüğüne bağlı İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreninde Kazım Baykal'ı yakından tanıyan M. Safiyüddin Erhan ile Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mesut Özkeser konuşmacı olarak katıldı. M. Safiyüddin Erhan, Bursa'nın bir dönem tarihi ve kültürel mirasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, bu alanda Kazım Baykal'ın olağanüstü bir mücadele verdiğini belirtti. Kazım Baykal'ın çalışmalarını Irgandı Köprüsü örneği üzerinden anlatan Erhan, "Dünyada benzeri çok az bulunan bu çarşılı köprünün ihyası için Baykal büyük bir gayret göstermiştir. Köprünün mahzenlerine kadar inip yerinde tespitlerde bulunmuş, aslına uygun ihyası için kapsamlı arşiv çalışmaları yürütmüştür" dedi.

Baykal'ın bunca çabasına rağmen köprünün yıllar sonra 'aslının karikatürü' şeklinde yeniden inşa edildiğini belirten Erhan, mimari eserlerde aslına uygun şekilde doğru malzeme ve yöntemlerin kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca programda Kazım Baykal'ın kendi sesinden hayatına dair bir seste de katılımcılarla paylaşıldı.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mesut Özkeser ise, Baykal'ın derneğin kurucusu ve uzun yıllar başkanı olarak yürüttüğü çalışmaları aktardı. Baykal'ın 1946'dan itibaren dernek çatısı altındaki faaliyetlerini, farklı kesimleri bir araya getirme becerisi ve hiç bitmeyen heyecanıyla başarıya ulaştırdığını ifade eden Özkeser, "Aslında devletin yapması gereken birçok ihya çalışmasını, o zor dönemde dernek ve hayırsever Bursalılar gerçekleştirdi" diye konuştu.

Kazım Baykal'ın isminin yeni nesiller tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Özkeser, bir okulda isminin yaşatılmasının önemli bir adım olacağını dile getirdi. Derneğin 1960 ve 1970'lerde yürüttüğü faaliyetleri ise o döneme ait bültenler eşliğinde izleyicilere sundu.

Etkinliğin sonunda, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına Akademi Koordinatörü Yunus Emre Altuntaş ve Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, konuşmacılara günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: İHA