

Nilüfer'in sanat hayatına uzun yıllardır katkı sunan Nilüfer Kent Konseyi Vizör Fotoğraf Grubu, "Zincir: İnteraktif Sergi ve Söyleşi" adını taşıyan yeni projesini sanatseverlerle buluşturdu. 2009 yılından bu yana pek çok özgün çalışmaya imza atan grubun, 2021-2024 yılları arasında yürüttüğü projenin açılışı, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sekiz fotoğraf sanatçısının eserlerinden yola çıkan sergi, izleyiciye bakma, görme ve yorumlama üzerine interaktif bir tecrübe sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Bukle Erman, yaptığı konuşmada sanatın toplumsal önemine dikkat çekti. Belediye kanunlarında yapılması planlanan değişikliklerle sanat ve etkinlik harcamalarına kısıtlama getirilmesi planlarını eleştiren Erman, "Tarihin en büyük dayanağı sanattır. Çünkü zamanın ruhunu, duygusunu, yaşananları aktaran en önemli disiplindir" dedi. Nilüfer'in bir kültür-sanat kenti olduğunu ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de sanata ve sanatçıya büyük önem verdiğini vurgulayan Erman, "Biz, sanata imkan oluşturacak her şeyde varız. Sizler de üretmeye devam ederek, bizi bu mücadelede yalnız bırakmayın" diyerek sanatçılara destek mesajı verdi.



"Fotoğraf yaşamın izini sürmektir"

Vizör Fotoğraf Grubu Başkanı Alev Tanrıkorur ise projenin felsefesini şu sözlerle anlattı: "4 yıllık süreçte yürüttüğümüz bu projede, 8 fotoğraf sanatçısının fotoğraflarındaki izlerden aldığımız tetiklenmeler ile ruhsal iletişimler kurup, bakma, görme ve yorumlama yoluyla nesnelere, hayallere anlamlar yükledik. Oluşturduğumuz fotoğraf karelerini zincir misali birbirine ekleyerek yeni izler oluşturduk. 'Fotoğraf, yaşamın izini sürmektir' düşüncesiyle yola çıktık."

Açılış konuşmalarının ardından davetliler, 130'dan fazla fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi. Ziyaretçiler, fotoğrafları kendi yorumlarıyla bir araya getirerek kişisel "zincirlerini" oluşturma fırsatı buldu. Proje kapsamında ayrıca konuk sanatçılar Aykan Özener, Defne Sesin Okay, Gülbin Özdamar Akarçay, Laleper Aytek, Orhan Cem Çetin, Şenay Martinova ve Yalçın Savuran'ın katılımıyla bir de söyleşi gerçekleştirildi.

Sanatseverlerde yeni bakış açıları oluşturmayı hedefleyen "Zincir: İnteraktif Sergi ve Söyleşi" projesi, 18 Ekim Cumartesi gününe kadar Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi'nde ziyaret edilebilir.

