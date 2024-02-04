Temsilcimiz deplasmanda Iğdır ile karşı karşıya geldi.

İnegölspor: Bekir Sevgi, Samed Karakoç,Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Emre Aydın, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Umut Doğdu, Ömer Gür, Batuhan Altıştaş

Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Enes Keskin, Süleyman Güneş, Mehmet Dingil, Enes Alıç, Eyüp Akcan, Mesut Özdemir, Berkan Keskin, İbrahim Sönmez, Tahir Babaoğlu

66’ncı dakikada gelişen Iğdır atağında topla buluşan Caner’in vuruşu ağlarla buluştu. 68’inci dakikada gelişen yeni atakta ise topla buluşan İbrahim’in vuruşu ağlarla buluştu. Maç bu skorla sona erdi.

Kaynak: SEHER YAŞA