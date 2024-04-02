Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından iyice uzaklaştı. Sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, akabinde Sarıyer’le deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Sahasında ağırladığı Düzcespor’a beklenmedik bir şekilde 3-1 yenilen İnegölspor, Aksaray deplasmanından 3-0 yenilgiyle döndü. Akabinde ligin iddialı takımlarından İskenderunspor’u sahasında 1-0 yenen İnegölspor, son maçta küme düşme potasında bulunan Uşak’ı deplasmanda 1-0 yendi.

Şu ana kadar oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 43 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor deplasmanda oynadığı Belediye Derince Spor’a 2-1 yenilmişti.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 8 galibiyet 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Belediye Derince Spor, 31 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Belediye Derince Spor arasındaki müsabaka 3 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te İnegöl İlçe Stadında oynanacak.

Muhabir: İbrahim Uslu