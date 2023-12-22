Geçtiğimiz hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşan bordo beyazlı temsilcimiz, önde götürdüğü mücadelede 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsat tepmişti.

Kendi sahasında başarılı sonuçlar almasına karşın deplasman maçlarında kaybettiği puanlarla lig yarışında geride kalan İnegölspor, play-off potasından uzaklaşmak istemiyor.

Devre arasında yapacağı takviyelerle takımı güçlendirecek olan İnegölspor, son maçlarında mümkün oldukça puanları cebine koymayı hedefliyor.

Yarın sahasında Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek olan temsilcimiz, maçı kazanması durumunda play-off iddiasını devam ettirecek. Olası bir mağlubiyet durumunda ise puan farkı açılacağından işi zora sokacak.

Bugüne kadar kendi evinde 8 maça çıkan İnegölspor bu maçlardan 5’ini kazanırken, 2 maçta berabere kaldı, 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ligde topladığı 22 puanın 17’sini evinde elde eden temsilcimiz, başarılı bir performans ortaya koydu.

Etimesgut Belediyespor ise deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Bugüne kadar rakip sahalarda 8 maça çıkan konuk ekip, bu maçların 3’ünü kazanmasını bildi. 1 maçta berabere kalan ekip, 4 maçta ise yenildi. Deplasman maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Ligde topladığı 21 puanın 10 puanını deplasman maçlarında kazanan ekip, bu istatistikleri ile dikkat çekiyor. Son 3 deplasman maçından 2’sini kazanan Etimesgut Belediyespor kazanması halinde İnegölspor’un 2 puan üzerine çıkacak.

Cumartesi günü(yarın) İnegöl Şehir Stadında oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.