Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, muhabirimiz İbrahim Uslu’ya konuştu. Karaman, “İnegölspor, inşallah 2. Lig Beyaz Grupta şampiyon olup, 1. Lige çıkarlar. Orada da bir tarih yazarlar” dedi.

Gazetemiz spor muhabirine özel açıklamalarda bulunan ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, İnegölspor’u değerlendirdi. Övgü dolu sözler söyleyen Karaman, İnegölspor’un 1. Lige çıkması temennisinde bulundu.

Karaman açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“İnegölspor futbolumuzun eski, köklü Bursa şehrimize yakın önemli kulüplerimizden biri. Osman başkanı ve yönetim kurulunu, oradaki işadamlarını tebrik etmek lazım. Kulübe vermiş oldukları destek, tesisleşme önemli. Onlarda inşallah 2. Lig Beyaz Grupta şampiyon olup, 1. Lige çıkarlar. Orada da bir tarih yazarlar.”

HİKMET KARAMAN KİMDİR?

Hikmet Karaman (d. 9 Mart 1960, Kocaeli), Türk teknik direktördür. 1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. 1998'den günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götüren Kocaelispor'un teknik direktörlüğü yapmıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray'da teknik direktör Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Daha sonra Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

2006-2007 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmıştır. 2007-2008 sezonunda ise Ankaraspor'un başına geçmiştir.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'e yeni yükselen ve Hakan Kutlu tarafından çalıştırılan Manisaspor'da, sezonun ilk haftalarında alınan kötü sonuçlardan dolayı sezonun 4. haftasında Hakan Kutlu'nun görevine son verildi ve boşalan teknik direktörlük mevkiine Hikmet Karaman getirildi.[2] Hikmet Karaman'la Manisaspor başarılı bir sezon geçirdi ve dört büyüklerle oynanan karşılaşmaların birçoğunda galip gelmeyi başardı. Bu başarılı ortama rağmen 2011-12 sezonunun hazırlık döneminin ardından yardımcılar Reha Erginer ve Kazım Akgün'ün istifasından sonra Hikmet Karaman'da istifa ederek Manisaspor'dan ayrıldı.[3] Hikmet Karaman Manisaspor'dan ayrılmasının ardından Futbol Ateşi adlı programda yorumculuk yapmıştır. Gaziantepspor teknik direktörü Abdullah Ercan'ın istifasından sonra Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.[4] 4 Şubat 2013 tarihinde Gaziantepspor'la olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir. Ardından 6 Şubat 2013 günü Bursaspor'la anlaşmıştır. 8 Ağustos 2013 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Vojvodina'ya elenen Bursaspor, 9 Ağustos 2013 tarihinde teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.[5] 2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyesspor'a 21 Aralık 2013 tarihinde teknik direktör olmuştur. 11 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Özdilek'in ardından Çaykur Rizespor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.[6] 10 Şubat 2021 tarihinde teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasından sonra MKE Ankaragücü ile anlaşmıştır.

ZEYTİNBURNUSPOR

1998 yılının Mayıs ayında Kocaelispor takım antrenörlüğü görevini devam ettiren Karaman, 7 Mayıs 1998 tarihinde Zeytinburnuspor ile sözleşme imzalamıştır. 24 gün gibi kısa bir süre takımın başında kalan teknik adam 30 Mayıs 1998 günü Zeytinburnuspor'dan ayrılmıştır. Dönemin 2. Futbol Liginde mücadele eden Zeytinburnuspor ile sadece iki lig maçına çıkmış bir beraberlik bir mağlubiyet almıştır.

ERZURUMSPOR

Dönemim en üst seviye futbol ligi olarak kabul edilen 1998-99 Türkiye 1. Futbol Ligi takımlarından Erzurumspor ile 1 Temmuz 1998 günü yeni sözleşme imzalayan Hikmet Karaman bu takım ile 18 karşılaşmaya çıkmıştır. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet 4 beraberlik 6 mağlubiyet alan teknik adam 2 Aralık 1998 tarihinde takımdan ayrılmıştır.

ÇAYKUR RİZESPOR

Erzurumspor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman, 22 Nisan 1999 tarihinde Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'e yükselme play-off maçlarında Göztepe'ye 1-0 kaybeden karaman ve öğrencileri yeni sezon hazırlıklarına başladı. 1999-2000 Türkiye 2. Futbol Ligi yükselme grubunda 3. olarak playoff oynamaya hak kazanan Rizespor elemelerde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Aydınspor ve Diyarbakırspor'u eleyerek Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştır. Takımını bir üst lige taşıyan Hikmet Karamam 31 Mayıs 2000'de yollarını Rizespor ile ayırdı.

ADANASPOR

1999 yılının Aralık ayının başında Süper Lig takımlarından Adanaspor ile sözleşme imzalayan Karaman, 1999-00 sezonunu dokuzuncu sırada tamamladı. Bir sonraki sezon olan 2000-2001 Türkiye 1. Futbol Ligi'de Adanaspor'un başında kalan Hikmet Karaman başarısız bir sezon geçirmiştir. 7 Aralık 2000 tarihinde Adanaspor tarafından sözleşmesi feshedilmiş, Adanaspor bir alt lige düşmüştür.

KOCAELİSPOR

7 Aralık 2000'de Adanaspor ile olan sözleşmesi sona erdi. Yeni takım arayışları içerisinde olan Hikmet Karaman, 8 Aralık 2000 tarihinde Kocaelispor ile anlaştı. 2000-2001 sezonunun ortalarında göreve gelen teknik adam ilk Kocaelispor sezonunu 13. sırada tamamladı. 2001-2002 sezonunu Karaman Kocaelispor'un başında geçirdi. Türkiye ligini 34 maçta 43 puan toplayarak 11. sırada tamamlayan Karaman yönetimindeki Kocaelispor asıl sürprizi 2001-2002 sezonunun Türkiye Kupasını müzesine götürerek gerçekleştirmiştir. 3 Nisan 2002 tarihinde oynanan final müsabakasında Kocaelispor futbol takımı Beşiktaş'ı 4-0'lık sonuçla mağlup ederek tarihinde ikinci (Kocaelispor ilk Türkiye Kupasını 1997'de almıştır) defa bu kupayı müzesine götürmeyi başarıyordu. 2002-03 sezonunda ilk defa UEFA Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan Hikmet Karaman ve öğrencileri bu turnuvanın ilk turunda Macaristan'ın Ferencvárosi takımına her iki maçta da kaybederek elendiler. Kötü başlayan sezonun sekizinci haftasında yönetim ile anlaşamayan Karaman Kocaelispor takımı teknik direktörlüğünden ayrılmıştır.

ÇAYKUR RİZESPOR

2003-2004 sezonunda Kocaelispor ile yollarını ayıran başarılı teknik adam Çaykur Rizespor ile anlaştı. İlk sezon 19 maçta sadece 4 galibiyet 3 beraberlik alarak puan tablosunun 14. sırasında ligi tamamladı.

KAYSERİSPOR

2004-2005 sezonunda hikmet Karaman'nın yeni durağı ligin köklü takımlarından Kayserispor oldu. 1 Ekim 2004 tarihinde Anadolu'nun sarı-kırmızı renklere sahip takımı ile anlaştı. Kayserispor bu sezonu 14. sırada tamamladı.

MKE ANKARAGÜCÜ

2005-2006 sezonunun ortalarında MKE Ankaragücü ile yeni sözleşme imzalayan Hikmet Karaman bu sezonu 13. sırada tamamladı. 2006-2007 Süper Lig'de 29 maç boyunca Ankaragücü'nün başında geçiren teknik adam bu sezonu da 13. sırada tamamladı. Aynı sezon içerisinde ikinci lig takımlarından Malatyaspor'u 1 maç çalıştırdı. Ankaragücü'nde yaşanan yönetim bazlı sıkıntılar nedeni ile 2009-2010 sezonu dahil olmak üzere değişik defalar takımın başına geçen Hikmet Karaman, bu sezonlarda herhangi bir kupa kazanmayı başaramadı.

MANİSASPOR

14 Eylül 2010 tarihinde yeni takımı Manisaspor ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de 30 maça çıkan ekip ligi 10. sırada tamamlayabildi. Türkiye Kupası'nda ise herhangi bir başarı gösteremediler.

GAZİANTEPSPOR

2011-2012 sezonunu Gaziantepspor ile tamamlayan Karaman ligi 10. sırada tamamladı. 2012-2013 sezonuna da aynı takımla başlamayı tercih eden Karaman 2012-13 sezonunun 20 haftası boyunca takımın başında kalmıştır.

BURSASPOR

2012-2013 sezonunu son 14 haftalık bölümü için Bursaspor'la anlaşma sağlayan teknik adam Bursaspor ile süper ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır.

KAYSERİ ERCİYESSPOR

2013-2014 sezonuna Kayseri Erciyesspor ile başlayan teknik direktör 19 hafta boyunca topladığı 25 puanla iken takımın başından ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR

2014-2015 sezonu boyunca 22 maç Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman ligi 14. sırada tamamladı. Bir sonraki sezonda Rizespor ile yola devam teknik direktör 34 maç boyunca takımı çalıştırmış ve ligi 13. sırada tamamlamıştır.

11 Aralık 2014 tarihinde Mehmet Özdilek'in ardından Çaykur Rizespor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

ALANYASPOR

2 Ocak 2018 tarihinde Safet Sušić'ten boşalan Alanyaspor teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

YENİ MALATYASPOR

3 Mart 2020 tarihinde teknik direktörlük görevine getirildi. 10 maç sonra 18 Ağustos 2020 tarihinde görevinden ayrıldı.

İbrahim Uslu