Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından iyice uzaklaştı. Sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, akabinde Sarıyer’le deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Sahasında ağırladığı Düzcespor’a beklenmedik bir şekilde 3-1 yenilen İnegölspor, Aksaray deplasmanından 3-0 yenilgiyle döndü.

Şu ana kadar oynadığı 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 37 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor deplasmanda oynadığı maçta İskenderunspor’a 3-1 yenilmişti.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 15 galibiyet 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan İskenderunspor, topladığı 49 puanla 5. sırada yer alıyor. Maddi açıdan sorunlar yaşayan kulüple ilgili hafta içi İskenderunspor'lu futbolcular paraları ödenmediği için antrenmanlara katılmama kararı almıştı. İskenderunlu futbolcular sosyal medya hesabından "Futbol kamuoyuna zorunlu açıklama: sezon başından itibaren futbolcu grubuna söz verilen ödemelerin yapılmaması sebebiyle antrenmanlara çıkmama kararı bulunmaktayız. Birlik ve beraberlikle takımımızı getirdiğimiz bu play-off noktasında sorunların en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Futbol kamuoyuna saygılarımızla. İskenderunspor Futbolcu Grubu" ifadesini paylaşmıştı.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile İskenderunspor arasındaki müsabaka 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te İnegöl İlçe Stadında oynanacak.