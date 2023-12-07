Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 6 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi ziyarette, Erdoğan ve Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Miçotakis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk turistlere adalarda 7 günlük turist vizesi sağlanacağını duyurarak önemli bir adım attıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde, 'Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor.' şeklinde açıklamalarda bulundu. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Miçotakis, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti. Bu açıklamalarda, iki liderin görüşmelerden elde ettikleri başarılar ve atılan adımlar vurgulanarak, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığına dair olumlu bir hava oluşturuldu.

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıklamaları şu şekilde;

Bölgemizde gelişen savaşlar bizim için çok büyük sorunlar teşkil etmektedir. Bizim yaşadığımız sorunlara çözüm yaratabilmek çok büyük önem arz ediyor. Aramızdaki ilişkiyi yeniden canlandırmaya karar verdik. Bu yol haritasının 3 boyutu vardı. Bugünkü görüşmemiz geleceği tasarlamak açısından çok büyük önem arz ediyor. İkili ticaretin artırılması, göç konusunda çok önemli bir sonuç elde ettik. Yunanistan'ın Türkiye'nin AB sürecinde sağlayacağı destek meselesini de ele aldık.

Türklere turist vizesi sağlanacak

Doğu Ege'de bütün yıl boyunca, 7 günlük süre boyunca Türk vatandaşlarının Ege Adaları'nı gezmesini karar olarak ele aldık. Bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi, bunlardan kaçınması konusunda hemfikirz kaldık. Kıbrıs konusunda BM kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusunda gelişmeler bu doğrultuda olmalı.

İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Uygun zamanda tabiki kıta sahanlığı, deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız. Deniz hukuku bu tip anlaşmazlıkların çözümünde büyük önemli rol oynar. Bahar aylarında Ankara'da sizinle görüşme imkanım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle;

Yunanistan'ı son olarak 2017'de ziyaret etmiştim. Tekrar Atina'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımları ele aldık. Aramızdaki diyalog kanallarının açık kalmasının önemini vurguladık.

İpsala Sınır Kapısı'nda 2.köprünün önemine işaret ettik

Şu an itibarıyla 5 milyar olan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık. İpsala Sınır Kapısı'nda 2.köprünün önemine işaret ettik. Gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ege ve Akdeniz'deki tutumlarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Lavrion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Bizler aynı denizi, coğrafyayı, iklimi, birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. Mesele sorunları çözme iradesidir. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yoktur.