İnegölspor’umuz, Zonguldak Kömürspor’dan keleci Yüksel Egemen Yaylı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Asbaşkanımız Hasan Yetim ile Basın Sözcümüz Melih Uçaravcı katıldı.

İmza töreni sorası açıklama yapan Basın Sözcümüz Melih Uçaravcı, şunları söyledi:

“Hocalarımızın verdiği transfer raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık ve Zonguldak Kömürspor’dan keleci Yüksel Egemen Yaylı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Egemen kardeşimizin ekibimize katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah uzun yıllar kulübümüzün kalesini korur. Anlaşma hem kulübümüze hem de Eegemen kardeşimize hayrlı uğurlu olsun.”



Yüksel Egemen Yaylı ise “ İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Hedeflerim kendimi ve camiamı yukarı taşımak. Benim içinde yeni bir macera. 2 taraf içinde hayırlı olsun inşallah.”dedi.