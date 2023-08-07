Temsilcimiz İnegölspor’un 10 günlük Afyon kampı bugün başlarken, 10 günde 4 hazırlık maçı oynanacak.
TFF 2.lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan temsilcimiz İnegölspor’un Afyon kamp programı belli oldu.
7-17 Ağustos tarihleri arasında Afyon’da kampa girecek olan temsilcimiz bugün kulüp tesislerinden takım otobüsü ile ayrıldı.
Dualar eşliğinde tesislerden ayrılan temsilcimizi kulüp başkanı Osman Sevim ve yöneticileri uğurladı. 10 günlük kampta 4 hazırlı maçı oynayacak.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Bekir Sevgi
Cengiz Ötkün
Deniz Çörtlen
Emre Toptan
Enes Bağdemir
Erkan Arda Çağdaş
Ferhat Görgülü
Furkan Özyapı
Hasan Hüseyin Kuzuoğlu
Kadir Turhan
Kerem Şimşek
Mehmet Arda Akdeniz
Mete Sevinç
Muhammed Samed Karakoç
Mustafa Batuhan Altıntaş
Niyazi Batuhan Salman
Okan Deniz
Onurhan Kulaksız
Orhan Aktaş
Serdarcan Eralp
Serhat Baştan
Uğur Mustafa Türk
UĞUR Utlu
Yunus Emre Duyan
Yunus Emre Oral
Yusuf Ziya Gümüş