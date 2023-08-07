Temsilcimiz İnegölspor’un 10 günlük Afyon kampı bugün başlarken, 10 günde 4 hazırlık maçı oynanacak.

TFF 2.lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan temsilcimiz İnegölspor’un Afyon kamp programı belli oldu.

7-17 Ağustos tarihleri arasında Afyon’da kampa girecek olan temsilcimiz bugün kulüp tesislerinden takım otobüsü ile ayrıldı.

Dualar eşliğinde tesislerden ayrılan temsilcimizi kulüp başkanı Osman Sevim ve yöneticileri uğurladı. 10 günlük kampta 4 hazırlı maçı oynayacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bekir Sevgi

Cengiz Ötkün

Deniz Çörtlen

Emre Toptan

Enes Bağdemir

Erkan Arda Çağdaş

Ferhat Görgülü

Furkan Özyapı

Hasan Hüseyin Kuzuoğlu

Kadir Turhan

Kerem Şimşek

Mehmet Arda Akdeniz

Mete Sevinç

Muhammed Samed Karakoç

Mustafa Batuhan Altıntaş

Niyazi Batuhan Salman

Okan Deniz

Onurhan Kulaksız

Orhan Aktaş

Serdarcan Eralp

Serhat Baştan

Uğur Mustafa Türk

UĞUR Utlu

Yunus Emre Duyan

Yunus Emre Oral

Yusuf Ziya Gümüş