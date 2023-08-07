Özel halk otobüsünde klimaların çalıştırılmaması nedeniyle yolcularla şoför arasında tartışma yaşandı. Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle klimanın açılmaması şikayetleri, kentteki kurumlara yoğun bir şekilde iletiliyor.

Dün akşam Antalya Sarısu-Demirciler Çarşısı güzergahında hizmet veren 07 AU 0317 plakalı özel halk otobüsünde, yolcular ve şoför arasında klima konusunda uzun süren bir tartışma yaşandı. Şoför, lunapark önündeki bir durağa gelerek otobüsü durdurdu ve psikolojisinin bozulduğunu belirterek aracı terk etti. Yolcular da otobüsten inerken tartışma devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmak yerine sadece fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ancak serinletmeye yetmediğini savundu.

Olay yerine gelen trafik polisleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından şoförü tekrar otobüse bindirdi. Polis ekipleri, klimanın açık olduğunu tespit ettikten sonra otobüsün güzergahına devam etmesine izin verdi.