Soruşturmada yaklaşık 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklüğe sahip taşınmazların incelemeye alındığı belirtildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün kişisel menfaat amacıyla kullanılmasının önlenmesi konusunda mesaj verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kemer ilçesinde Hazine’ye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönünde bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

80 Hazine taşınmazı incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 Hazine taşınmazının incelemeye alındığını açıklayan Gürlek, söz konusu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğunun değerlendirildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile bazı sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Antalya’nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir’de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gürlek, soruşturmanın yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirterek, “Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.