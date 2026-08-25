Fiba Commercial Properties çatısı altında faaliyet gösteren İnegöl AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu ziyaretçileriyle birlikte gün boyu sürecek özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. AVM Meydanı'nı bayram coşkusunun buluşma noktasına dönüştürecek program kapsamında, her yaştan ziyaretçiye hitap eden müzik ve gösterilerin yanı sıra çocuklara yönelik üretici ve eğlenceli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Zafer Bayramı'nın ritmi müzik ve dansla yükselecek

Kutlamalar, saat 15.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek bando dinletileriyle başlayacak. Zafer Bayramı'nın coşkusunu müziğin enerjisiyle AVM Meydanı'na taşıyacak dinletilerin ardından, saat 17.00 - 17.40 ve 18.00 - 18.40 arasında 2 seans olarak gerçekleşecek trio dinletileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Saat 19.00'da ise Diva Sanat & Akademi Koro ve Dans Gösterisi sahne alacak. Koro ve dansın bir araya geleceği gösteriyle meydandaki bayram atmosferi daha da renklenecek.

Çocuklar bayram sevincini üreticilikle buluşturacak

İnegöl AVM'nin Zafer Bayramı programında çocuklar da unutulmayacak. Diva Sanat & Akademi iş birliğiyle saat 15.00-20.00 arasında düzenlenecek resim atölyesi, robot atölyesi ve zeka oyunları atölyesi, çocuklara eğlenirken üretme, keşfetme ve üreticiliklerini ortaya koyma fırsatı sunacak. Gün boyunca devam edecek atölyeler, Zafer Bayramı coşkusunu çocukların dünyasında da renkli ve eğlenceli bir deneyime dönüştürecek.

Günün finalinde ise saat 20.30'da AVM bünyesindeki GYMFit tarafından gerçekleştirilecek spor gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: İHA