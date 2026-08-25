Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

A W774040 04İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışması gerçekleştirildi.

A W774040 03Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenlik amacıyla sokağa çıktı. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA