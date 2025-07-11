Bordo-beyazlı takım, kulüp tesislerinde dualar eşliğinde kesilen kurbanın ardından teknik direktör İsmail Güldüren yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Düz koşu ile başlayan sezonun ilk çalışmasını İlçe Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, kulübün geçmişine ve bugünkü yapısına vurgu yaparak şunları söyledi:

“İnegölspor bizim için bir değerdir. 1984 yılında kurulmuştur ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum: Bu kulüpte hiç kimsenin 1 TL bile alacağı kalmamıştır. Bu kulüpte oynayan arkadaşların da %90’ı ödemelerini almıştır.

Dertlenen bir şehir var, dertlenen bir halk var; dertlenen bir kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, vekilimiz, STK’larımız var. İnşallah bu sene önceliğimiz 'mahallede disiplin' dedik.

İnegölsporumuzu futbol çevresi içerisinde alt sıralara çekmeye çalışsalar da, İnegölspor ismi çok büyüktür. Türkiye’de Süper Lig’in, 2. Lig’de bir Galatasaray’ıdır, Beşiktaş’ıdır, Trabzonspor’udur. Kırk yıldan beri vardır, var olmaya da devam edecektir.”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, bu sezonun bir başlangıç olmasını temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Her dönemin kendine göre zorlukları vardır. Bir şekilde uyum ve ahenk varsa, hepsi aşılır.

Bu dönem İnegölspor ile ilgili güzel bir dönem olacak inşallah, ya da güzelliklerin başlangıcı olacak diyeyim ben. Bizim de mevcut kadroyla ilgili çalışmalarımız var. Tabii ki futbolda sadece başarı değil, beklentimiz; karakterli, ahlaklı, düzgün, efendi, çalışkan ve yüreğini ortaya koyan sporcular ve taraftarlar olmasını istiyoruz. Bunun için hep birlikte çabalayacağız.

Geçen dönem bu şehre kazandırılan çok güzel bir eser var; belki pek çok kulüpte olmayan tesisler var. Eksiklikler olabilir ama Allah’ın izniyle bunların hepsini aşarız.

Bu yıl, İnegölspor’un sürdürülebilir bir dengede ilerlemesi ve kaliteli oyuncular yetiştirmesi adına önemli adımlar atacağımıza inanıyorum.

Çok konuşmak değil, az konuşup iş yapmak gerekir. Bundan sonraki süreçte, kim bu kulüpte olursa olsun, karakterli, ne yapacağını bilen, rüzgâr geldiğinde savrulmayan bir İnegölspor olsun istiyoruz.

Kuruluş ayarlarını tekrar gözden geçiriyoruz. Herkes gelir geçer; İnegölspor markası kalıcıdır. Bu markayı daha da değerli kılmak ve sürdürülebilir kılmak için gayret eden herkese teşekkür ediyorum.

Sporcu kardeşlerimizden isteğimiz; teknik direktörümüz İsmail Güldüren ve ekibinin talimatlarına harfiyen uymalarıdır. Mahmut arkadaşımız da altyapıyla özel ilgilenecek. Her biri kendi alanında çok değerli. İnşallah gayretlerimizi birleştirerek büyük hedeflere ulaşacağız.”

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise yaptığı açıklamada yeni sezonun tüm camia için hayırlı olmasını dileyerek şu ifadelere yer verdi: “İnşallah yeni sezon hayırlara vesile olur. Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman’ın da selamlarını ileteyim. Kendisi, Cumhurbaşkanımızın beş gün süren toplantısı nedeniyle şu an Ankara’da. İnşallah geldiğinde birlikte ziyarete geliriz.

Başkanlarımızın dileklerine ben de gönülden katılıyorum. Cenab-ı Allah’tan niyazımız; kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon olmasıdır.

Sezon sonunda hem mahalle anlamında hem de sportif başarı anlamında hep birlikte kazanım elde edelim. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise futbolun toplumsal etkisine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde savaşların, ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemdeyiz.

İnsanları mutlu eden, heyecanlandıran; sporun en popüler dalı olan futbolla, belki de o acılara ve zorluklara bir nefes alma imkânı sunuluyor.

Futbol bir temaşadır, bir seyirdir ama kardeşlerimiz için aynı zamanda bir meslektir. Hepsine başarılar diliyorum.

'Futbol bir ülke olsaydı en büyük ülke olurdu, bir dil olsaydı en çok konuşulan dil olurdu.' diye bir reklam vardı. Futbolun böyle bir gücü var.

İnegölspor, bu şehrin ortak dili, kültürünün bir ifadesidir. Geçmişi birçok başarıyla doludur. Türkiye’ye mal olmuş futbolcuları yetiştirmiştir.

Teknik direktörümüz İsmail Güldüren de bu şehirden yetişmiş, ülkemizi milli takımda temsil etmiş çok kıymetli bir hocamızdır.

Bugün, 'İnegölspor’a sahip çıkalım' dediğimizde hiçbir görevden kaçmamış ve buradadır. Kendisine teşekkür ediyorum.

Futbol, markalarla değil; disiplin, mücadele, birlik ve takım ruhuyla başarıya ulaşan bir spordur.

Hocamızın bu disiplini sağlayacağına, futbolcu kardeşlerimizin de başarıya ulaşacağına inanıyorum. İnegölspor’a sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum.”