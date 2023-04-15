TFF. 2. Lig beyaz gurupta İnegölspor, sahasında ağırladığı Batman Petrol Spor A.Ş.'yi 1-0 yeniyor.
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Tosun, Harun Terin
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Sefa Durmuş(DK 46 Metincan Cici), Yılmaz Özeren(Dk 69 Ersel Aslıyüksek), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Alperen Pak, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Ali Akkuş(DK 46 Furkan Özyapı), Volkan Altunsoy(Dk 79 Hamza Özdemir
Batman Petrol Spor A.Ş.: Cihan Şentürk, İbrahim Yakup İnal, Okan Toprak, Serdar Güncü, Hüseyin Çolak, Şahin Şafakoğlu, Ferdi Konak(Dk 66 Fatih Gök), Yusuf Onur Arıkan, Mahsun Çapkan(Dk 73 Gökhan Köseoğlu), Mahmut Boz, Ozan Karabacak
Sarı kartlar: Metincan Cici, Alperen Pak(İnegölspor) Ozan Karabacak, Okan Toprak(Batman Petrol spor)
Goller: Ersel Aslıyüksek(İnegölspor)
Maçtan Dakikalar
81'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Metican'ın pasında topla buluşan Ersel'in vuruşu ağlarla buluştu.
MURAT ERDOĞAN