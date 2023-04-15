TFF. 2. Lig beyaz gurupta İnegölspor, sahasında ağırladığı Batman Petrol Spor A.Ş.
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Tosun, Harun Terin
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Yasin Palaz, Erman Bulucu, Alperen Pak, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Ali Akkuş, Volkan Altunsoy
Batman Petrol Spor A.Ş.: Cihan Şentürk, İbrahim Yakup İnal, Okan Toprak, Serdar Güncü, Hüseyin Çolak, Şahin Şafakoğlu, Ferdi Konak, Yusuf Onur Arıkan, Mahsun Çapkan, Mahmut Boz, Ozan Karabacak
Sarı kartlar: Ozan Karabacak, Okan Toprak
MURAT ERDOĞAN