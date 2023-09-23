TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübüne 1-0 yeniliyor.
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Mikail Can
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Deniz Çörtlen, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Mete Sevinç, Cengin Ötkün, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Yusuf Talum, Emre Toptan, Okan Deniz
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Emircan Altıntaş, Hakan Yavuz, Mehmet Tayfun Dingil, Caner Cavlun, Mert Örnek, Mesut Özdemir, Berkan Mahmut Keskin, Halil İbrahim Sönmez, Ömer Hasan Şişmanoğlu,
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Mert Örnek(Iğdır)
MAÇTAN DAKİKALAR
10'ncu dakikada gelişen Iğdır atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in vuruşu ağlarla buluştu.0-1