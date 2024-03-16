TFF 2. Temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı İskenderunspor A.Ş.'yi 1-0 yeniyor.
Hakemler: Ömer Şivka, Hasan Hüseyin Tetik, Çağrı Yıldırım
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Ferhar Görgülü, Ömer Gür
İskenderunspor A.Ş.: Ömercan Avcı, Eren Tokat, Ömer Kuşan, Göktan Işılak, Ergin Keleş, Turan Tuzlacık, Kutay Yokuşlu, Mertan Caner Öztürk, Onur Ural, Abdurrahman Canlı, Muhammed Demirci
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan Dakikalar
6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Nadir, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Nadir, topu ağlarla buluşturdu. 1-0