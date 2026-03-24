Türkiye’de kripto varlıkların vergilendirilmesini de içeren ekonomi paketi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte kripto işlemleri için hem işlem üzerinden hem de elde edilen kazanç üzerinden kesinti yapılmasını öngören çok katmanlı bir vergi sistemi getiriliyor.

Yeni modele göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen alım, satım ve transfer işlemleri vergi kapsamına alınıyor. İşlem tutarı ya da transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 oranında vergi uygulanacak. Bu verginin sorumluluğu platformlara ait olacak ve söz konusu tutarlar aylık olarak beyan edilip ödenecek.

Öte yandan, kripto varlıklardan sağlanan kazançlar için Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlar üzerinden yüzde 10 oranında stopaj kesintisi yapılması planlanıyor. Bu kesintiler üç aylık dönemler halinde doğrudan kaynağında gerçekleştirilecek.

Sisteme göre yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek olmayacak. Kazanç hesaplamasında ise “ilk giren ilk çıkar” (FIFO) yöntemi esas alınacak; yani satışa konu olan varlıkların maliyeti, portföye ilk giren kripto varlıkların alım fiyatına göre belirlenecek.

Teklif, kripto varlıkların hukuki ve vergisel statüsünü ilk kez kapsamlı biçimde tanımlıyor. İşlem vergisi ve stopajın yanında, kripto işlemlerinin KDV’den istisna tutulması; buna karşılık gelir ve işlem bazlı vergilerin devreye alınması öngörülüyor. Böylece KDV yerine doğrudan sermaye ve işlem odaklı bir yapı kuruluyor.

Vergi oranlarına ilişkin esneklik de teklifte yer alıyor. Cumhurbaşkanına, belirlenen oranları sıfıra indirme veya beş katına kadar artırma yetkisi tanımlanıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak düzenlemelerle belirlenmesi planlanıyor. Düzenleme yasalaşırsa, hükümler kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.