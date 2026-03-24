ABD, siber casusluk ve kritik altyapılara yönelik saldırılara karşı önlem almak amacıyla dijital güvenlik hamlesi yaptı. Federal Communications Commission tarafından yapılan açıklamada, ülke dışında üretilen tüm tüketici tipi Wi-Fi yönlendiricilerinin “güvenli olmayan ekipmanlar” listesine eklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl insansız hava araçlarına getirilen kısıtlamalara benzer nitelik taşıyan bu kararın, evlerden iş yerlerine kadar internet erişiminin temelini oluşturan router cihazlarını doğrudan etkilediği ifade edildi.

FCC’den yapılan açıklamada, kötü niyetli aktörlerin yurt dışı menşeli cihazlardaki güvenlik açıklarını kullanarak Amerikan hanelerine sızdığı, ağları çökerttiği ve fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı vurgulandı. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında ABD altyapısını hedef alan "Volt, Flax ve Salt Typhoon" adlı siber saldırılarda, yönlendiricilerdeki açıkların kilit rol oynadığı belirtildi. ABD hükümeti, bu saldırıların arkasında Çin bağlantılı aktörlerin olduğunu savunuyor.

MEVCUT CİHAZLAR KARARDAN ETKİLENMEYECEK

BBC’nin aktardığına göre, yeni düzenleme mevcut kullanıcıların elindeki cihazları kapsamıyor. Ancak yurt dışında üretilen yeni modeller, Federal Communications Commission onayı olmadan ne ithal edilebilecek ne de satışa sunulabilecek. Onay sürecine başvuracak şirketlerin ise yabancı yatırımcılarını beyan etmeleri ve üretimlerini ABD’ye taşıyacaklarına dair plan sunmaları gerekecek.

WI-FI ROUTER'LAR NE İŞE YARAR?

Wi-Fi router (kablosuz yönlendirici), ev veya iş yerindeki internet bağlantısını alıp kablosuz sinyal hâline getirerek telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazların internete bağlanmasını sağlar. Aynı zamanda birden fazla cihazın tek bir internet hattını paylaşmasına imkân tanır ve veri trafiğini düzenleyerek cihazlar arasında iletişimi yönetir.