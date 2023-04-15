Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğini ziyarette bulundular. Dernek Başkanı Mehmet Nuri Memiş ile Hasbihal ettiler. Mehmet Bey ve ve Dernek üyelerine İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.



Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnegöl Çorum Dernekleri Federasyonu ve Çorum Alaca Sancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyarette bulundular. İÇDER-FED Dernek Başkan’ı Sinan Coşkun ve Çorum Alaca Sancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi ile sohbet ettiler. Sinan bey’e ve Dernek Yönetimine İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Sinan Coşkun yaptığı açıklamada;

''Bugün ki toplantımızın sebebi, bizi ziyarete gelen Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatımıza hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Yaklaşık bir iki ay önce basında sızan İnegölü İnegöllüler yönetmelidir diye söylemler çıktı. Bizler İnegöl'de ikamet eden Çorum Federasyonu olarak, ayrışmadan,ayrılmadan, birlikte İnegöl'e hizmet etmek için varız. Bu süre zarfı içinde bizleri yok sayan, bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına biz buradayız ve İnegöl'e hizmet etmek için varız demek istiyorum. Tekrar huzurlarınızda bizi ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatına hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum'' dedi.



Uğur Bayram yaptığı açıklamada;

''Malumunuz önümüzde önemli bir seçim var. Bizlerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak gördüğümüz bir seçimle karşı karşıyayız. Bu yüzden seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Buraya bir İlçe Başkanı olarak değil, bir kardeşiniz olarak geldim. Sinan Başkanım bir meseleden bahsetti; İnegöl'ü İnegöllüler yönetsin kavramından bahsedildi. Eğer İnegölü İnegöllüler yönetecekse Bilal Doğan sonuna kadar İnegöllüdür, Çorum Dernekleri Federasyonunun da evladıdır. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi dernek yada hemşeri meselesi değildir. İnegöl'de yaşayan herkes İnegöllüdür. Kimse merak etmesin Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen her şeyi yapar'' dedi.

Bilal Doğan yaptğı açıklamada;

Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve bu yoğun temponuzun arasında vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kıymetli Çorumlu hemşerilerim hepinizin malumu olduğu üzre 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır.Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Sözlerime burada son verirken sizleri cenab-ı Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum'' dedi.

MURAT ERDOĞAN