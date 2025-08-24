Batman Yeni Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede Bordo-Beyazlı ekip, 2-1 skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maç boyunca zaman zaman etkili ataklar geliştiren İnegölspor, sezonun ilk haftasında puan alamadı. Bordo-Beyazlı ekip, önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı maçta puan kazanmak için çalışmalarına devam edecek.

Hakemler: Can Cengiz, Burak Bakırtaş, Ogün Keleş

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Mustafa Mete Tetik (83’ Özcan Aydın), Taner Gümüş (87’ Ruhan Arda Aksoy), Kerem Dönertaş, Hüseyin Afkan (70’ Taha Recep Cebeci), Yusuf Tursun, Hasan Alp Altınoluk (69’ Yasin Ozan)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Ahmet Kesim (24' Evren Korkmaz), Feyyaz Belen, Samet Karakoç (84’ Cem Ekinci), Mert Örnek, Batuhan Tur, Abdurrahman Emir Alagöz, Emirhan Aydoğan (67’ Okan Eken) İlyas Kubilay Yavuz, Mert Çapar (67’ Onur Eriş), Atabey Çiçek

Sarı kartlar: Mustafa Mete Tetik (30' İnegölspor), Enes Yılmaz (47’ İnegölspor), Taha Recep Cebeci (İnegölspor 90+6’)

Kırmızı kartlar:

Goller: Mustafa Mete Tetik 33’ (İnegölspor), Mert Örnek 77’ (Batman Petrolspor), Kubilay Yavuz 89’ (Batman Petrolspor)