İnegölspor’umuz, Esenler Erokspor’dan sol kanat oyuncusu Serhat Baştan ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcümüz Fatih Yavuz, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği gibi ilk dış transferimizde TECO Karacabey Belediye Spor’dan stoper mevki oyuncusu Kadir Turhan ile anlaşmıştık. Bugünde Esenler Erokspor’dan sol kanat oyuncusu Serhat Baştan ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Serhat kardeşimiz bu liglerde adından sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Prensipte anlaşmaya vardığımız oyuncularımız var. Yakında hepsi ile resmi imzaları atarak takımımıza katacağız.”

Serhat Baştan ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “İlk önce bireysel anlamda iyi bir performans sergileyip takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Sonra takım halinde inşallah bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedef için buraya geldim. Hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Çok çalışıp hedefe ulaşacağız inşallah. İnegölspor camiasını yakından biliyorum. Her sene burayla transfer süreçlerim oluyordu. Bu sene geldiğim için mutluyum. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz.”ifadelerini kullandı.