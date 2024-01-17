İnegölspor, Doğugücü Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Umut Doğdu ile 2,5 yıllık anlaştı.



Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş, şunları söyledi:

“Ara transfer çalışmaları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün ilçemizin BAL ligi ekiplerinden Doğugücü Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Umut Doğdu ile 2,5 yıllık anlaştık. Umut kardeşimiz gelecek vaad eden genç ve yetenekli bir kardeşimiz. İnşallah uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna hizmet eder. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”



Umut Doğdu ise “Profesyonel imzamı İnegölspor gibi büyük bir camiaya attığım için mutluyum. Elimden gelen desteği vererek takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerim var. Hedeflerim doğrultusunda hem İnegölspor’umuza faydalı olmak istiyorum hem de ileriki sezonlarda üst liglere transfer olarak kulübümüze maddi katkıda bulunmak istiyorum. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.