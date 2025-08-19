Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Zahal, şunları söyledi:

“Ligin başlamasına sayılı günler kalan eksik bölgemize transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugün Karşıyaka’dan forvet Yasin Ozan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah atacağı goller ile takımımıza katkı sağlayacak. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”



Yasin Ozan ise, “Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah burada atacağım goller ile takımıma katkı sağlayacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Takım arkadaşlarımızla İnegölspor’u hak ettiği noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.