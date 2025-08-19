TBMM'de bugün saat 14.00’te, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantısı yapılacak. Kritik görüşme öncesinde Meclis önünde tansiyon yükseldi.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Meclis’in Çankaya Kapısı yakınlarında, Toros marka beyaz bir araç ateşe verildi.
Emniyet tarafından yapılan açıklamada, aracı ateşe veren kişinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ifade edildi.
Yangına kısa sürede müdahale edilirken, aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi