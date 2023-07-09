Kulüp Başkanımız Osman Sevim ile yönetim kurulu üyelerimiz, altyapı antrenörlerimizle yemekte bir araya geldi.



Köfteci Eşref’te düzenlenen yemeğe Kulüp Başkanımız Osman Sevim, Başkan Yardımcılarımız Osman Taşdemir, Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcımız Özkan Şimşek, As Başkan ve Altyapı Genel Koordinatörü Hasan Yetim, Altyapı Sorumlumuz Hasan Esen, Futbol Şube Sorumlumuz Sebahattin Ablak, Kulüp Müdürümüz Yavuz Memiş, Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ile altyapı antrenörlerimiz katıldı.



Yemeğin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanımız Osman Sevim, “Bugün yönetim kurulumuz ile birlikte altyapı hocalarımızla bir araya gelmek istedik. Altyapımız bizim için çok önemli. Bu manada göreve gelir gelmez ilk olarak Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ile anlaşma sağladık. Özgür hocamızda kendi ekibini kurdu ve çalışmalara başladılar. Geçtiğimiz hafta yaz futbol okulu açılışımızı yaptık. Şuanda 950 yavrumuz çalışmalara geliyor. İnşallah burada başarılı olan çocuklarımız altyapılarımıza kazandırılacak. Bizler yönetim olarak altyapımızın her zaman yanındayız. İnşallah ileride A takımımıza futbolcu kazandırmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”dedi.



Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcımız Özkan Şimşek ise “Göreve geldikten sonra yoğun bir çalışma içerisine girdik. Sizlerle bir araya gelmek bugüne nasip oldu. Başta Kulüp Başkanımız Osman Sevim olmak üzere tüm yönetim kurulumuz altyapılarımıza çok önem veriyor. Bu manada bizler her zaman siz değerli altyapı hocalarımızın yanındayız. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız.”şeklinde konuştu.

Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ise “ Kulüp Başkanımız Osman Sevim ve yönetim kurulu üyelerimize bizleri ağırladıkları için teşekkür ederiz. Altyapımızda şuan 20 antrenörümüz bulunuyor. Yeni sezon planlamalarımızı yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Şuanda yaz futbol okulu çalışmalarımız haftanın 6 günü yoğun bir şekilde sürüyor. Burada başarılı bulduğumuz oyuncularımızı altyapımıza kazandıracağız.”ifadelerini kullandı.