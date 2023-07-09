KAPKAÇCI ÇOCUKLAR BU KEZ KAÇAMADI

2 kapkaçcı kız çocuğu pazaryerinde kapkaç yöntemiyle bir cep telefonu ve çok sayıda çocuk spor ayakkabısı çaldı. Bir esnafın dikkati sonrası 2 çocuk bölge esnafı tarafından durduruldu, ardından da polise teslim edildi.

Olay Bursa Ulu Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı mevkiinde kurulan Pazaryerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öğrenilen 10 yaşlarındaki iki kız çocuğu, kalabalık pazaryerinde bir kadına ait olduğu düşünülen bir cep telefonu ile bir ayakkabı tezgahı önünden çok sayıda spor ayakkabısını çaldı. Pazaryerinde ki bir esnaf, çocukların hareketlerinden şüphelenerek takibe başladı. Daha sonra bir otel önünde çocukları durduran esnaf, otelin güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek çocukları soruşturmaya çalıştı. Çocuklar ısrarla bir şey çalmadıklarını söyleselerde güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Polis ekiplerini hemen tanıyan çocuklar telefonu direk teslim ettiler. Daha sonra telefon ve ayakkabıları çaldıklarını itiraf eden çocuklar polis aracına bindirildiler.

Çalınan ayakkabılar esnafa teslim edilirken çocuklar çocuk bürp amirliğine götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.