İnegölspor'umuz, E Kaya Group firmasıyla forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı.

İnegölspor'umuz E Kaya Group firmasıyla 2 milyonluk forma sırt sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, E Kaya Group firma sahibi Ejder Kaya ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

CAMİAMIZ ADINA HAYIRLI OLSUN

İmza töreninde açılış konuşması yapan Kulüp Başkanımız Osman Sevim, "Sırt forma sponsorluğumuzun tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada İnegölspor’umuzun formasının sırt sponsorluğunu gerçekleştirmek üzere toplandık. Ben sponsorumuz olan E Kaya Group firma sahibi Ejder Kaya’ya teşekkür ederim. Camiamız adına hayırlı olsun” dedi.

İNEGÖLSPOR’UMUZ YILLARDIR İNEGÖL’ÜN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN

Ardından konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yeni bir sezonun başlangıcındayız ve İnegölspor’umuz bu sezona hazırlanıyor. Yeni başkan ve yönetim kuruluyla birlikte hızlı bir çalışma ortamının içine girildi. İnegölspor’umuzun grubuda belli oldu. Ben Kırmızı Grubun da İnegölspor’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnegölspor şehrimizin en önemli markalarından birisi. İnegöl’de hiçbir marka yokken köftemiz, mobilyamız ve İnegölspor’umuz vardı. Yıllardan beri İnegölspor’umuz, şehrimizi tanıtan ve temsil eden bir spor kulübümüz oldu. Şehrimizin tanıtımında İneglöspor’umuzun çok büyük katkısı vardır. Geçtiğimiz yıllardaki kulüp başkanları şehrimize ve kulübümüze önemli katkılar sağladı. Osman Başkan ve yönetimi de bu katkıları artırarak devam ettirecek. Tabi bizler de hem bireysel olarak hem de kurum temsilcileri olarak İnegölspor’umuzun her zaman yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz. İl olmaya aday bir şehrin bir markasıdır İnegölspor. Bugün ticaret sanayi odamızın da üyesi olan firmalarımızdan bir tanesiyle sponsorluk anlaşması imzalanacak. Ben E Kaya Group’a, Ejder kardeşime, İnegölspor camiasına yapmş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu firmalarımız daha da çoğalarak inşallah devam edecek. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

E Kaya Group Firma Yetkilisi Ejder Kaya ise, “E Kaya Group olarak, İnegölspor ile bu sezon sponsorluk anlaşması gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şahsım ve firmam adına, İnegölspor’umuzun hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Değerli dostum ve kardeşim Osman Sevim, bu sene güçlü yönetim kadrosuyla İnegölspor’umuzu bir üst lige çıkaracağından şüphemiz yoktur. Hepinize teşekkür ederim, anlaşmamızın hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.