İSKO bölümler arası gelensek Voleybol turnuvası’nın 11.’cisi dün oynanan final müsabakası ile tamamlandı. Erkelerde İSKO Dokuma 11 takımı birinci olurken, kadınlarda ise Kalitenin Sultanları takımı oldu.

Turnuvada toplam 44 takım yarışırken, 528 İSKO çalışanı turnuvada boy gösterdi. Turnuvanın final müsabakalarının ardından Kadınlar Kategorisi’nde Kalitenin Sultanları takımı birinci olurken, ikinci Martellinin Kızları ve üçüncü de Martelli Sırıus takımı oldu. Kadınlar kategorisinde en değerli oyuncu ise Martelli Sırıus Takımı’ndan Dilara Avcıoğlu oldu.

Erkekler Kategorisinde ise şampiyon takım; İSKO 11 Dokuma, ikinci Martelli Olympque ve üçüncü de Otomasyon oldu. Erkekler Kategorisinin en değerli oyuncusu ise Boya Terbiye Sanfor takımı’ndan Furkan Mutlutürk oldu.

“MUTLULUĞUN ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ”

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan İSKO A.Ş. Personel Müdürü Sedat Binici, şu ifadeleri kullandı:

“08.05.2023 Pazartesi günü İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatmış olduğumuz, ve yaklaşık 1,5 aydır devam eden İSKO Bölümler Arası 11. Geleneksel Voleybol Turnuvasını, bugün çalışanlarımızın, ailelerinin katılımıyla coşkulu bir havada gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

11 grup ve 44 takımla başlayan turnuvamızda çalışanlarımızın arasında kurum kültürümüzün pekişmesinde, İSKO™ Ailesinin daha da anlam ve önem kazanmasına, Takım Ruhu & Motivasyonlarının artırılmasında, reflekslerimizin hızlı bir şekilde gelişmesine önemli bir yer edinmiştir.

Mutluluğun çalışma performansı üzerinde etkili olduğunun bilincindeyiz. Mutlu insanlar iş hayatında daha verimli olduklarını biliyoruz. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, işbirliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oldukları, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve kalite oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Turnuva boyunca çalışanlarımızın Takım olma, Sorumluluk alma, İyi İletişim , İyi konsantrasyon, Motivasyon ve Davranış kontrolü gibi kişisel gelişimleri daha da pekişmiştir.

İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi okul müdürlüğüne desteklerinden dolayı, İşyerimizin Üst Yönetimi ve Genel Müdürümüze, Fabrika Müdürümüze katkılarından dolayı, yaklaşık 1,5 aydır maçlarımızı yöneten İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Serkan SEÇKİN Bey’e teşekkür ediyoruz.

İSKO™ Ailesi kavramını daha da benimsetmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve takımlarımıza desteklerini esirgemeyen bölüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz.

İSKO 12. Voleybol turnuvasında görüşmek dileğiyle

