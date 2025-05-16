Son olarak 20 Mayıs’a ertelenen kongre öncesinde İnegölspor eski Başkanı Kani Ademoğlu’nun yeniden aday olacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Alper Taban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gerekli desteği aldığı öğrenilen Kani Ademoğlu’nun, kongrede yeniden aday olacağı öğrenildi.
ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Ademoğlu’nun adaylığını bugün yapacağı bası toplantısıyla duyurması bekleniyor.
KONGRE 20 MAYIS’TA
İnegölspor Yönetim Kurulu tarafından 2 kez ertelenen olağanüstü kongre, 20 Mayıs Salı günü saat 20.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak.
Kaynak: Haber merkezi