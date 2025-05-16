Açıklamada, Güvenlik Korucularının, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleriyle omuz omuza, büyük bir cesaretle görev yaptıkları ve bu uğurda şehit düşüp gazi oldukları hatırlatıldı. Korucuların, terörle mücadelenin gerçek kahramanları arasında yer aldığı vurgulandı.

Devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü örneklerinden biri olan Güvenlik Korucularının, her zaman devletinin yanında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."