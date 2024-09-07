İnegölspor Kulübü'nün üst düzey yetkilileri, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde U-19 takımının antrenmanını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, Sportif Direktör Raşit Sert ve Teknik Direktör Sinan Yücer, genç futbolculara moral vermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi ve onlara baklava ikramında bulundu.

Starwood altyapı tesislerinde gerçekleşen antrenman sonrası Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, yaptığı açıklamada, " “Sizi ziyaret etmek istedik. Bizim için değerli olduğunuzu hissetmenizi istiyoruz. İnşallah bu akademi liglerinde başarılı olursunuz. Hocamızla gerekli istişareleri yapıyoruz. Bizim istediğimiz A takım kadrosunda altyapımızdan 8-10 tane oyuncumuz olsun. Bunun çalışmalarını yapacağız. Tabi bu hemen 1 günde olmuyor ama zamanla bunu oturtturacağız. Arkadaşlarımızda zaten bunun çalışmalarını yapacaklar. Hocalarımız bunun çalışmalarını yapacak. İleriki zamanlarda bu şekilde bir sistemde ilerleteceğiz. Yani İnegölspor kendi özüne döndüğünde başarı kendiliğinden oluşacak. Sizlere güveniyoruz. İnşallah güzel bir sezonda geçirirsiniz. İleriki dönemlerde de inşallah profesyonel hayata geçersiniz. Bizde gururlanırız. Bundan 6-7 yıl önce çok iyi işler başarmıştık. O dönemlerde altyapıdan yetişen ve A takım ilk 11’de yer alan 8 oyuncu vardı. Biz o havayı tekrar yakalamak istiyoruz. O kadroyla 2 yıl sonra Play-Off’larda oynamıştık. 2015 yılında Play-Off finallerinde bizim altyapımızdan çocuklarımız oynadı.” dedi.



Teknik Direktör Sinan Yücer ise “Hepinize hayırlı sezonlar diliyorum. Şimdi hocanızla da görüştük. Her hafta Çarşamba günleri A takımla genç takım maç oynayacağız. 1,5 ay önce burada yaptığımız seçmelerde 1 oyuncuyu beğendik ve A takıma dahil ettik. Geçtiğimiz hafta Altınordu maçında da ilk 11’de sahaya çıktı. Hayal kursa “2.Lig takımında ilk 11’de oynayacağım” diye hayalini bile kuramazdı. Ama bugün oynuyor. Ben aranızdan birini 3 hafta sonra seve seve oynatmak için buradayım. Yeter ki siz o seviyede olun. Futbolcu olmak için kendinize inanın ve çok çalışın. Geçmişte olduğu gibi İnegölspor inşallah kendi yetiştirdiği oyuncularla hareket eden bir kulüp olur. Burada biz bunun temellerini atalım. İnşallah sizde ilerde A takımın oyuncuları olursunuz. Başta hocalarımıza olmak üzere hepinize futbol hayatınızda başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.



Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin ise “Kulüp kültüründe altyapı A takım iskeletinde var zaten. Bazen dalgalanmalar oluyor ama inşallah önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı, sizinde desteğinizle daha iyi olacağını düşünüyorum. Kulüp başkanımızın, yöneticilerimizin ve A takım antrenörümüzün bizleri ziyaret etmesi çok büyük onur. Hepinize çok teşekkür ederiz. İnşallah çocuklarımızın da motivasyonu yukarı çeker. Bizde oyuncu katkısını A takıma elimizden geldiğince veririz.” İfadelerini kullandı.