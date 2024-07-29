Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Karaman Futbol Kulübü’nden orta saha oyuncusu Özcan Aydın ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Özcan kardeşimiz bu liglerde aranan kaliteli orta saha oyuncularından bir tanesi. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmamız camiamız ve Özcan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun.”

Özcan Aydın ise “İnegölspor bu liglerin en köklü ve iyi takımlarından bir tanesi. Burada olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN