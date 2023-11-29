İnegölspor, Karaman F.K. maçı hazırlıklarına devam ederken takımdaki sakat ve cezalı oyuncu sayısı 6’ya yükseldi. Teknik direktör Bahaddin Güneş, yaptığı açıklamada, sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Güneş, "Karaman maçı hazırlıklarına başladık. Eksik oyuncularımız var. AMED maçında 4 eksiğimiz vardı, 2 oyuncumuz daha ilave oldu. Samet cezalı duruma düştü. Bu hafta büyük ihtimalle yine doktor kontrolünde oyuncularımız. Mete oynayamayacak gibi Ferhat yok, iki stoperimizden şu an mahrum kaldık. Furkan'ın iyileşmesi devre arasını bulur. Batuhan bu hafta kadroda yer alamayacak. Orhan'ın durumu belli değil, MR çekilecek oda bugün yarın belli olur. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Maç yüklemesi olduğu için sıkıntı yaşıyoruz.

3-4 haftada alacağımız puanlarla iyi atlatmak istiyoruz. 2. yarıya önümüze bakmak istiyoruz. Karaman takımı çıkışta olan bir takım. 3-4 haftadır yenilmiyorlar, içerde iyi oynuyorlar. Biz de mücadelemizden geri kalmayacağız, puan ya da puanlarla geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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