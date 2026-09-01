Bunlar da ilginizi çekebilir

63. dakikada ceza yayı sağ tarafından Serkan Göksu'nun yaptığı ortada altıpasın gerisinden Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada Diarra'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bilal Ceylan'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde Diarra vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.