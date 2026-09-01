Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol kanattan Ali Barak'ın yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Yasin Uzunoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.
26. dakikada Diarra'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bilal Ceylan'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde Diarra vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1
63. dakikada ceza yayı sağ tarafından Serkan Göksu'nun yaptığı ortada altıpasın gerisinden Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Ümraniyespor: Cihan Topaoğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Djokanovic (Serkan Göksu dk. 46), Kerem Şen (Atalay Babacan dk. 46), Berat Yılmaz (Oğuzhan Aydoğan dk. 76), Blanco (Deniz Aksoy dk. 86), Hostikka (Talha Bartu Özdemir dk. 73), Melih Bostan
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Kosoko, Yusuf Deniz Şaş, Yiğit Yasin Yüksel, Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Selim Dilli dk. 46), Çelhaka (Buluthan Bulut dk. 75), Poyraz Efe Yıldırım, Avramovski (Orhan Nahırcı dk. 87), Mamady Diarra (Ahmet Engin dk. 64), Yasin Uzunoğlu (Camaj dk. 87)
Yedekler: Arel Ekinci, Oğuzhan Matur, Ibrahim Sissoko, Ozan Sol, Alihan Kazmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Mamady Diarra (dk. 26) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Djokanovic, Glumac, Cihan Toplaoğlu (Ümraniyespor), Ali Kaan Güneren, Bilal Ceylan, Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Engin (Muğlaspor)