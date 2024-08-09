İnegölspor Basın Sözcüsü Korhan Kaynakçı, kulüp ödemeleri ve yeni sezon hazırlıklarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynakçı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden beri geçmişten kalan futbolcu ödemeleri, personel maaşları, tedarikçi borçları, genel giderler, kulübün diğer konularda birikmiş olan borçları ile yeni futbolcu ve teknik heyet ödemeleri kapsamında 20 Milyona yakın ödeme yapıldı. Bu süreçte maddi ve manevi olarak İnegölspor’umuzun ve yönetimimiz sürekli yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a öncelikle çok teşekkür ederiz. Yine bu süreçte bizlere destek veren şehrimizin tüm STK’larına ve işadamlarımıza teşekkür ederiz. 1 hafta boyunca yapılan seçmelerde, teknik ekibimizin değerlendirmeler sonucu 3 oyunu altyapımızdan 1 oyuncu ise başka bir şehirden A takımımıza katıldı. Önümüzdeki günler içinde oyuncularımızla profesyonel sözleşme imzalayacağız ve inşallah bu oyuncular uzun yıllar kulübümüze hizmet edecekler. Bilindiği gibi ilk etap kamp çalışmalarınızı kulüp tesislerimizde tamamlayan ekibimizin 5 Ağustos Pazartesi günü Afyon kampına gitti. Afyon kampımız 20 futbolcu ve 11 kişilik teknik heyet ve kulüp personellerimiz katılımı ile başladı. Kampımıza transfer ettiğimiz 5 oyuncuda daha sonra katıldı. Kampımız şuan gayet verimli bir şekilde devam ediyor. Ekibimiz ilk hazırlık maçında İskenderunspor ile karlılaşmış ve maç 0-0 sona ermişti. 2. hazırlık maçında ise Menemen Futbol Kulübü ile karşılaştık. Bol gollü ve pozisyonlu geçen bu maçı maalesef son dakikalarda yediğimiz penaltı golü ile 3-2 kaybettik. Tabi hazırlık maçlarındaki skorlar bizim için çok önemli değil. Önemli olan oyuncularımızın birbirini tanıması ve takım hüviyetine kavuşmamız. Hazırlık maçlarımız sürecek. Ekibimiz 3 maç daha yapacak. Kampımız 16 Ağustos’ta sona erecek ve 19 Ağustos tarihinde tesislerimizde lig hazırlıklarına başlayacağız.”

Kaynak: bülten